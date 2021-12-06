Неудачный старт сезона для украинок

Владимир Брынзак оценил выступления женской сборной Украины на двух этапах Кубка мира в шведском Эстерсунде. Президент Федерации рассказал, почему словенский наставник вернулся к рулю женской команды.

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Неудачные выступления в начале сезона Брынзак списывает на болезни, которые постигли украинских биатлонисток в декабре: "Если сравнивать с подготовкой к Олимпиаде-2018, то тогда последний сбор в Казахстане, на высоте были большие морозы и болезни накануне Олимпиады. То сейчас пусть лучше переболеют в декабре, в начале сезона, чтобы можно было еще сделать подготовку, откатиться для участия на Олимпийских Играх. Время еще есть".

Все условия для лидеров команды

Брынзак признался, что возвращение Уроша Велепца было сделано специально под подготовку к Олимпиаде-2022. Лидеры команды Юлия Джима и Елена Билосюк стремились поехать тренироваться отдельно от сборной Украины. Поэтому федерация сделала все для того, чтобы избежать этого отделения биатлонисток от основной команды.

Девушек обеспечили всеми необходимыми условиями накануне Олимпиады в Пекине. Скорее всего, что этот олимпийский старт станет последним на таком уровне для кого-то из сине-желтой команды. Речь идет о ветеранах сборной.

Мы его брали еще под Джиму, да и Билосюк хотели с ним тренировать. Решили его пригласить, чтобы наши лидеры были обеспечены врачом, массажистом и всеми условиями. Чтобы он тренировал и их, и тех, кто возле них, молодежь. Пока что из-за болезни эта ситуация выпала из контроля, а как будет дальше – увидим,

– заявил Брынзак.

Вниманию. Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Велепец уже возглавлял сборную

Урош уже занимал должность в течение 2015 – 2018 годов. После плохих выступлений на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. После этого он вернулся на родину и стал тренером мужской сборной Словении.

После этого женскую и мужскую команду возглавлял Юрай Санитра, который теперь руководит исключительно мужской командой.

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