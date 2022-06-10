Все для нашої неньки, – Бех-Романчук присвятила Україні свою перемогу на Діамантовій лізі
Марина Бех-Романчук тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Римі (Італія). Легкоатлетка розповіла, що виступає на спортивному фронті заради України.
Бех-Романчук: Кожен стрибок, кожна медаль
9 червня Марина Бех-Романчук стала переможницею у стрибках у довжину. У секторі українці вдалось перевершити олімпійську чемпіонку у Токіо Малайку Міхамбо, пише 24 канал.
Як це було Бех-Романчук у вольовому стилі перемогла олімпійську чемпіонку на Діамантовій лізі у Римі
Після тріумфу українська легкоатлетка отримала чимало компліментів та привітань після здобутої перемоги. Насамперед слід виділити характер Марини, яка завдяки вдалій п'ятій спробі вирвалась у лідери.
Бех-Романчук у коментарі журналістці сайту 24 каналу зізналась, що усі свої виступи та нагороди присвячує Україні. Марина додала, що своїми успіхами на спортивному фронті хоче додати віри українцям у нашу перемогу на військовому фронті проти Росії.
Кожен стрибок, кожна медаль! Все для нашої неньки та для мотивації, віри у наші сили і в нашу перемогу,
– відповіла переможниця Діамантової ліги.
Бех-Романчук додала, що після нашої перемоги над російським ворогом, в Україні все буде, як раніше та навіть значно краще.
Як Бех-Романчук переплюнула чемпіонку Олімпіади-2020
- Марина Бех-Романчук, яка цього сезону виступає ще й у потрійному стрибку, взяла участь у коронних стрибках у довжину. Дві з шести спроб українки були невдалі через заступ. До п'ятого стрибка результат легкоатлетки був 6.57 метра.
- А от п'ята спроба з результатом у 6.85 дозволила Бех-Романчук вирватись у лідерки, очоливши таблицю. Марина пробилась у фінальні стрибки, де її суперницями стали Малайка Міхамбо та Куанеша Беркс із США.
- В останньому стрибку українка продемонструвала 6.79. Натомість її суперниці теж не покращили свої результати. Міхамбо стрибнула на 6.5, а Беркс зробила стрибок із заступом.
- Це дозволило Марині Бех-Романчук перемогти на Діамантовій лізі у Римі.