Все для нашої неньки, – Бех-Романчук присвятила Україні свою перемогу на Діамантовій лізі

Марина Бех-Романчук тріумфувала на етапі Діамантової ліги у Римі (Італія). Легкоатлетка розповіла, що виступає на спортивному фронті заради України.

Бех-Романчук: Кожен стрибок, кожна медаль

9 червня Марина Бех-Романчук стала переможницею у стрибках у довжину. У секторі українці вдалось перевершити олімпійську чемпіонку у Токіо Малайку Міхамбо, пише 24 канал.

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Після тріумфу українська легкоатлетка отримала чимало компліментів та привітань після здобутої перемоги. Насамперед слід виділити характер Марини, яка завдяки вдалій п'ятій спробі вирвалась у лідери.

Бех-Романчук у коментарі журналістці сайту 24 каналу зізналась, що усі свої виступи та нагороди присвячує Україні. Марина додала, що своїми успіхами на спортивному фронті хоче додати віри українцям у нашу перемогу на військовому фронті проти Росії.

Кожен стрибок, кожна медаль! Все для нашої неньки та для мотивації, віри у наші сили і в нашу перемогу,

– відповіла переможниця Діамантової ліги.

Бех-Романчук додала, що після нашої перемоги над російським ворогом, в Україні все буде, як раніше та навіть значно краще.

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