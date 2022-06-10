Бех-Романчук: Каждый прыжок, каждая медаль
9 июня Марина Бех-Романчук стала победительницей в прыжках в длину. В секторе украинцы удалось превзойти олимпийскую чемпионку в Токио Малайке Михамбо, пишет 24 канал.
Как это было Бех-Романчук в волевом стиле победила олимпийскую чемпионку на Бриллиантовой лиге в Риме
После триумфа украинская легкоатлетка получила немало комплиментов и поздравлений после одержанной победы. Прежде всего, следует выделить характер Марины, которая благодаря удачной пятой попытке вырвалась в лидеры.
Бех-Романчук в комментарии журналистке сайта 24-го канала призналась, что все свои выступления и награды посвящает Украине. Марина добавила, что своими успехами на спортивном фронте хочет добавить веру украинцам в нашу победу на военном фронте против России.
Каждый прыжок, каждая медаль! Все для нашей мамочки и для мотивации, веры в наши силы и в нашу победу,
– ответила победительница Бриллиантовой лиги.
Бех-Романчук добавила, что после нашей победы над российским врагом, в Украине все будет как раньше и даже значительно лучше.
Как Бех-Романчук переплюнула чемпионку Олимпиады-2020
- Марина Бех-Романчук, которая в этом сезоне выступает еще и в тройном прыжке, приняла участие в коронных прыжках в длину. Две из шести попыток украинки были неудачными из-за заступа. До пятого скачка результат легкоатлетки был 6,57 метра.
- А вот пятая попытка с результатом в 6,85 позволила Бех-Романчук вырваться у лидера, возглавив таблицу. Марина пробилась в финальные прыжки, где ее соперницами стали Малайка Михамбо и Куанеша Беркс из США.
- В последнем прыжке украинка продемонстрировала 6,79. В то же время ее соперницы тоже не улучшили свои результаты. Михамбо прыгнула на 6,5, а Беркс совершила прыжок с заступом.
- Это позволило Марине Бех-Романчук победить на Бриллиантовой лиге в Риме.