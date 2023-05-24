Все через країну-агресора: в чемпіонаті України з хокею з'явився перший за півтора року легіонер

Харківські Берсерки стали свого роду новаторами. До їхньої команди приєднався легіонер з Казахстану.

Георгій Обухов став гравцем Харківських Берсерків. В чемпіонаті України з хокею уже тривалий час не виступали легіонери.

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Український хокей стає більш різноманітним, оскільки до української сім'ї доєднався іноземний виконавець, що свого роду стало новинкою у нинішніх реаліях. Харківські Берсерки оголосили про підписання контракту з 21-річним казахстанським нападником Георгієм Обуховим. Трансфер цікавий тим, що юний хокеїст стане першим легіонером у чемпіонаті України з часу початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія на території нашої держави.

Кар'єра легіонера