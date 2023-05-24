Георгій Обухов став гравцем Харківських Берсерків. В чемпіонаті України з хокею уже тривалий час не виступали легіонери.
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Довго чекали
Український хокей стає більш різноманітним, оскільки до української сім'ї доєднався іноземний виконавець, що свого роду стало новинкою у нинішніх реаліях. Харківські Берсерки оголосили про підписання контракту з 21-річним казахстанським нападником Георгієм Обуховим. Трансфер цікавий тим, що юний хокеїст стане першим легіонером у чемпіонаті України з часу початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія на території нашої держави.
Кар'єра легіонера
- Та от варто зазначити, що Обухов – вихованець Іртиша, за який він починав виступати в юнацькому чемпіонаті Росії у 2018-му, що уже ставить темну пляму на кар'єрі виконавця. За Іртиш, але вже в дорослому чемпіонаті Казахстану провів 4 матчі в сезоні 2022/2023.
- Георгій провів велику частину свого хокейного шляху в команді Мунайші. За неї в чотирьох чемпіонатах Казахстану U-20 хокеїст зіграв 130 матчів, закинув 33 шайби і віддав 35 передач.
- До того ж Обухов намагався закріпитися в одній з провідних команд Казахстану Бейбарисі. Проте юному виконавцю поки що не судилося цього зробити, оскільки він не відзначився в 11-ти матчах результативними діями, що і змусило Георгія повернувся в Мунайші.