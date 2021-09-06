Впевненість та сила: як Світоліна знищила Халеп на шляху в 1/4 US Open – відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжила переможну серію на Відкритому чемпіонаті США з тенісу. У матчі 1/8 фіналу українка обіграла Сімону Халеп з Румунії.

Еліна Світоліна – Сімона Халеп 6:3, 6:3

Як це було Світоліна впевнено вийшла в 1/4 фіналу US Open

За результатами першого тижня спортивних змагань Світоліна залишилася єдиною українкою на турнірі. Вона змогла дійти до четвертого раунду US Open. У перших трьох матчах спортсменка виборола три перемоги, не віддавши суперницям жодного сету.

У першій партії матчу з Халеп Світоліна відіграла подвійний брейк-пойнт суперниці, захистила подачу, зробила брейк та подала на сет – 6:3. У другій партії українка з третього матчболу закрила цей матч (6:3) та вийшла в 1/4 фіналу.

Світоліна стала першою чвертьфіналісткою US Open-2021. Вона зіграє проти переможниці матчу, який відбудеться між Анжелік Кербер та Лейлою Фернандес.

Еліна Світоліна – Сімона Халеп відеоогляд