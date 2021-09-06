Элина Свитолина – Симона Халеп 6:3, 6:3

Как это было Свитолина уверенно вышла в 1/4 финала US Open

По результатам первой недели спортивных соревнований Свитолина осталась единственной украинкой на турнире. Она смогла дойти до четвертого раунда US Open. В первых трех матчах спортсменка завоевала три победы, не отдав соперницам ни одного сета.

В первой партии матча с Халеп Свитолина отыграла двойной брейк-пойнт соперницы, защитила подачу, сделала брейк и подала на сет – 6:3. Во второй партии украинка с третьего матчбола закрыла этот матч (6:3) и вышла в 1/4 финала.

Свитолина стала первой четвертьфиналисткой US Open-2021. Она сыграет против победительницы матча, который состоится между Анжелик Кербер и Лейлой Фернандес.

Элина Свитолина – Симона Халеп видеообзор