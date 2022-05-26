Вперше в кар’єрі розробляю план на бій, – Джошуа про підготовку до реваншу проти Усика
Джерело:Boxingscene
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа сконцентрований на майбутньому реванші проти Олександра Усика. Британець розкрив деталі своєї підготовки.
Джошуа: Я готовий до перешкод на своєму шляху
Британський боксер розповів про підготовку до реваншу проти чемпіона у важкій вазі Олександра Усика. Джошуа розробив спеціальний план.
Читайте також Ми чекаємо офіційного закріплення, – промоутер Усика розповів про нові деталі реваншу
Вперше в моїй кар’єрі, я б сказав, що спеціально розробляю план на бій. Багато в чому мій успіх ґрунтується на природних здібностях, але їх виявилося недостатньо, тому зараз я збираюся випробувати іншу стратегію і подивлюся, як воно піде. Я планую повернутися до основ і позбутися цього хлопця,
– сказав британець.
Джошуа досить нелегко приймає свої поразки, тому він сконцентрований на тому, щоб повернути свої чемпіонські титули.
"Я завжди казав: "Хто я без поясів?" Навіть сидячи тут, зараз, я не чемпіон. Навіть коли я переніс цей удар (поразку від Руїса – 24 канал), він почав забирати мій статус чемпіона. Я більше не був чемпіоном. Я готовий до перешкод на своєму шляху.
Потрібно відновлюватися, залишатися сильним і залишатися в грі навіть якщо ти не маєш титулів. Навіть прийом цього удару – це лише частина моєї подорожі", – розповів Ентоні.
Усик – Джошуа: деталі майбутнього реваншу
- За словами промоутера Усика, цей бій міг відбутися вже в травні цього року. Проте підступні плани окупантів вплинути на майбутнє українського боксера.
- У перші дні повномасштабної війни Усик вступив до територіальної оборони Київщини. Згодом Олександр прийняв рішення виїхати з України, аби підготуватися до реваншу проти Джошуа.
- Менеджер українського боксера запевняє, що Олександра Усик все чудово, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO буде готовий на усі 100% до реваншу проти Ентоні Джошуа.
- Більшість відомих діячів підтримали рішення Олександра, оскільки у нього буде прекрасна нагорода привернути світ до останніх подій в Україні.
- Реванш Усик – Джошуа може відбутися 23 липня 2022 року. Місцем поєдинку розглядають Саудівську Аравію. Цю інформацію підтвердив і промоутер українського боксера. За його словами, офіційна інформація має з'явитися незабаром.