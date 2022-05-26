Вперше в кар’єрі розробляю план на бій, – Джошуа про підготовку до реваншу проти Усика

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа сконцентрований на майбутньому реванші проти Олександра Усика. Британець розкрив деталі своєї підготовки.

Джошуа: Я готовий до перешкод на своєму шляху

Британський боксер розповів про підготовку до реваншу проти чемпіона у важкій вазі Олександра Усика. Джошуа розробив спеціальний план.

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Вперше в моїй кар’єрі, я б сказав, що спеціально розробляю план на бій. Багато в чому мій успіх ґрунтується на природних здібностях, але їх виявилося недостатньо, тому зараз я збираюся випробувати іншу стратегію і подивлюся, як воно піде. Я планую повернутися до основ і позбутися цього хлопця,

– сказав британець.

Джошуа досить нелегко приймає свої поразки, тому він сконцентрований на тому, щоб повернути свої чемпіонські титули.

"Я завжди казав: "Хто я без поясів?" Навіть сидячи тут, зараз, я не чемпіон. Навіть коли я переніс цей удар (поразку від Руїса – 24 канал), він почав забирати мій статус чемпіона. Я більше не був чемпіоном. Я готовий до перешкод на своєму шляху.

Потрібно відновлюватися, залишатися сильним і залишатися в грі навіть якщо ти не маєш титулів. Навіть прийом цього удару – це лише частина моєї подорожі", – розповів Ентоні.

Усик – Джошуа: деталі майбутнього реваншу