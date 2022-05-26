Джошуа: Я готов к препятствиям на своем пути
Британский боксер рассказал о подготовке к реваншу против чемпиона в тяжелом весе Александра Усика. Джошуа разработал специальный план.
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Впервые в моей карьере я бы сказал, что специально разрабатываю план на бой. Во многом моя удача основывается на естественных способностях, но их оказалось недостаточно, поэтому сейчас я собираюсь испытать другую стратегию и посмотрю, как оно пойдет. Я планирую вернуться к основаниям и избавиться от этого парня,
– сказал британец.
Джошуа довольно нелегко принимает свои поражения, поэтому он сконцентрирован на том, чтобы вернуть чемпионские титулы.
"Я всегда говорил: "Кто я без поясов?" Даже сидя здесь, сейчас, я не чемпион. Даже когда я перенес этот удар (поражение от Руиса – 24 канал), он начал забирать мой статус чемпиона. Я больше не был чемпионом. Я готов к препятствиям на своем пути.
Нужно восстанавливаться, оставаться сильным и оставаться в игре даже если у тебя нет титулов. Даже прием этого удара – это лишь часть моей поездки", – рассказал Энтони.
Усик – Джошуа: детали предстоящего реванша
- По словам промоутера Усика, это сражение могло состояться уже в мае этого года. Однако каверзные планы оккупантов повлиять на будущее украинского боксера.
- В первые дни полномасштабной войны Усик вступил в территориальную оборону Киевщины. Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа.Менеджер украинского боксера уверяет, что Александра Усик все отлично, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO будет готов на все 100% к реваншу против Энтони Джошуа.
- Большинство известных деятелей поддержали решение Александра, поскольку у него будет отличная награда привлечь мир к последним событиям в Украине.
- Реванш Усик – Джошуа может состояться 23 июля 2022 года. Местом поединка рассматривается Саудовская Аравия. Эту информацию подтвердил промоутер украинского боксера. По его словам, официальная информация должна появиться в скором времени