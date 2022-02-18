Вперше в історії: на зимовій Олімпіаді виступив небінарний спортсмен – яскраві фото

Американський фігурист Тімоті Ледюк вписав своє ім'я до історії Олімпійських ігор. 31-річний спортсмен став першим небінарним спортсменом, який виступив на зимовій Олімпіаді.

Американець Тімоті Ледюк не вважає себе ні жінкою, ні чоловіком. Крім того, Ледюк є відкритим геєм, повідомляє 24 канал.

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Ледюк виступає в змаганнях спортивних пар разом Ешлі Кейн-Гріббл. Вони пройшли до довільної програми, проте на медалі, ймовірно, не претендуватимуть. Американський дует отримав від суддів оцінку 74,13 бала. Довільна програма запланована на 19 лютого.



Тімоті Ледюк з партнеркою / Фото Getty Images

Для американця це перший виступ на Олімпіаді у кар'єрі.

Ледюк – 2-разовий чемпіон США у парному фігурному катанні (2019 та 2022 роки).

Небінарні люди – ті, хто не ідентифікує себе ні з чоловічою, ні з жіночою статтю. Водночас Ледюк є відкритим геєм. Тімоті став першим відкритим геєм-спортсменом, який виграв золото в парних змаганнях США в 2019 році. Раніше Ледюк став першим небінарним спортсменом, який виграв чемпіонат Сполучених Штатів з будь-якої дисципліни.