Американец Тимоти Ледюк не считает себя ни женщиной, ни мужчиной. Кроме того, Ледюк является открытым геем, сообщает 24 канал.
Смотрите также Китайская пара фигуристов очаровала выступлением на Олимпиаде и установила рекорд: впечатляющее видео
Ледюк выступает в соревнованиях спортивных пар вместе Эшли Кейн-Гриббл. Они прошли в произвольную программу, однако на медали, вероятно, не будут претендовать. Американский дуэт получил от судей оценку 74,13 балла. Произвольная программа запланирована на 19 февраля.
Тимоти Ледюк с партнершей / Фото Getty Images
- Для американца это первое выступление на Олимпиаде в карьере.
- Ледюк – 2-кратный чемпион США в парном фигурном катании (2019 и 2022 годы).