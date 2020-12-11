На чемпіонаті Європи в Мармарисі (Туреччина) визначалися призери в особистому багатоборстві серед юніорів.

Українцям вдалося виграти золото і срібло. Першим став Ілля Ковтун (сума – 81.465), а другим – Володимир Костюк (80.198), пише 24 канал. Дивіться також Підручний – про 74 місце в спринті: Запитайте у тренера, чому я так біжу Бронзову нагороду отримав угорець Крістіан Балаш (78.566). У змаганнях серед дорослих українські гімнасти успішно подолали кваліфікаційні змагання. В особисті фінали пробилися: Вільні вправи – Петро Пахнюк і Владислав Грико;

Кінь – Петро Пахнюк і Євген Юденков;

Кільця – Ігор Радівілов і Євген Юденков;

Опорний стрибок – Ігор Радівілов;

Бруси – Петро Пахнюк;

Перекладина – Петро Пахнюк. Крім того, Україна буде представлена ​​в командних змаганнях. У кваліфікації наші співвітчизники показали другий результат (250,462 балів), мінімально поступившись команді Туреччини. Фінал командного турніру відбудеться 12 грудня, а особисті фінали пройдуть 13 числа.