Українці вибороли золото та срібло на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики
На чемпіонаті Європи в Мармарисі (Туреччина) визначалися призери в особистому багатоборстві серед юніорів.
Українцям вдалося виграти золото і срібло. Першим став Ілля Ковтун (сума – 81.465), а другим – Володимир Костюк (80.198), пише 24 канал.
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Бронзову нагороду отримав угорець Крістіан Балаш (78.566).
У змаганнях серед дорослих українські гімнасти успішно подолали кваліфікаційні змагання.
В особисті фінали пробилися:
- Вільні вправи – Петро Пахнюк і Владислав Грико;
- Кінь – Петро Пахнюк і Євген Юденков;
- Кільця – Ігор Радівілов і Євген Юденков;
- Опорний стрибок – Ігор Радівілов;
- Бруси – Петро Пахнюк;
- Перекладина – Петро Пахнюк.
Крім того, Україна буде представлена в командних змаганнях. У кваліфікації наші співвітчизники показали другий результат (250,462 балів), мінімально поступившись команді Туреччини.
Фінал командного турніру відбудеться 12 грудня, а особисті фінали пройдуть 13 числа.
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