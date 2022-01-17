Вперше в історії: Україна здобула ліцензію у жіночому бобслеї на зимову Олімпіаду

Українська бобслеїстка Лідія Гунько кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2022 в Пекіні (Китай). Вона буде виступати у дисципліні монобоб.

Жіночий монобоб буде вперше представлено у програмі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

До слова Україна здобула ліцензію на Олімпіаду зі спорту, якого 7 років тому не було в країні

Наша співвітчизниця стала 31-ю у загальному заліку Всесвітньої серії, що і дозволило їй забезпечити собі участь у головних змаганнях чотириріччя.

Зазначимо, що путівки до Пекіну отримають представниці 16 країн (4 країни – по 2 ліцензії та ще 12 країн по 1-ій).

Щойно стало відомо, що ми отримали ліцензію у монобобі на Олімпійські ігри. Емоції просто зашкалюють. Ця значуща подія для мене та всієї нашої команди, якій я дуже вдячна, без неї цього не трапилося б,

– сказала Лідія.

Що відомо про Лідію Гунько