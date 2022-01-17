Вперше в історії: Україна здобула ліцензію у жіночому бобслеї на зимову Олімпіаду
Джерело:інстаграм Лідії Гунько
Українська бобслеїстка Лідія Гунько кваліфікувалась на Олімпійські ігри 2022 в Пекіні (Китай). Вона буде виступати у дисципліні монобоб.
Жіночий монобоб буде вперше представлено у програмі Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.
До слова Україна здобула ліцензію на Олімпіаду зі спорту, якого 7 років тому не було в країні
Наша співвітчизниця стала 31-ю у загальному заліку Всесвітньої серії, що і дозволило їй забезпечити собі участь у головних змаганнях чотириріччя.
Зазначимо, що путівки до Пекіну отримають представниці 16 країн (4 країни – по 2 ліцензії та ще 12 країн по 1-ій).
Щойно стало відомо, що ми отримали ліцензію у монобобі на Олімпійські ігри. Емоції просто зашкалюють. Ця значуща подія для мене та всієї нашої команди, якій я дуже вдячна, без неї цього не трапилося б,
– сказала Лідія.
Що відомо про Лідію Гунько
- Лише 2 роки тому Гунько стала бобслейним пілотом, але вже встигла зробити величезний крок, вперше в історії здобувши для України квоту, яка надає право взяти участь у змаганні з представниками найпотужніших бобслейних країн планети.
- Нещодавно Лідія Гунько та Ірина Ліщинська принесли Україні другу в історії медаль у жіночому бобслеї. Українки здобули "бронзу" на третьому етапі Кубка Європи сезону-2021/22 у німецькому Альтенберзі.