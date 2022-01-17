Женский монобоб будет впервые представлен в программе Олимпийских игр-2022 в Пекине.
К слову Украина получила лицензию на Олимпиаду по спорту, которого 7 лет назад не было в стране
Наша соотечественница стала 31-й в общем зачете Всемирной серии, что и позволило ей обеспечить себе участие в главных соревнованиях четырехлетия.
Отметим, что путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны – по 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).
Только что стало известно, что мы получили лицензию в монобобе на Олимпийские игры. Эмоции просто зашкаливают. Это значимое событие для меня и всей нашей команды, которой я очень благодарна, без нее этого не случилось бы,
– сказала Лидия.
Что известно о Лидии Гунько
- Лишь 2 года назад Гунько стала бобслейным пилотом, но уже успела сделать огромный шаг, впервые в истории получив для Украины квоту, которая дает право принять участие в соревновании с представителями самых мощных бобслейных стран планеты.
- Недавно Лидия Гунько и Ирина Лищинская принесли Украине вторую в истории медаль в женском бобслее. Украинки завоевали "бронзу" на третьем этапе Кубка Европы сезона-2021/22 в немецком Альтенберге.