Після завершення кар'єри Хабіб Нурмагомедов зізнався, яка перемога була для нього найяскравішою. Бій з Конором МакГрегором був для російського бійця одним із найскладніших, повідомляє Talksport.com.

Цікаво 100 мільйонів доларів, – Хабіб про можливість проведення бою з МакГрегором чи Пор'є

Росіянин не захотів виділяти один бій, тому згадав декілька поєдинків.