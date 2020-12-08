Після завершення кар'єри Хабіб Нурмагомедов зізнався, яка перемога була для нього найяскравішою. Бій з Конором МакГрегором був для російського бійця одним із найскладніших, повідомляє Talksport.com. Цікаво 100 мільйонів доларів, – Хабіб про можливість проведення бою з МакГрегором чи Пор'є Росіянин не захотів виділяти один бій, тому згадав декілька поєдинків. "Найскладніший – це той, з ким я бився у жовтні 2018 року. Це протистояння було швидше важким емоційно, ніж фізично", – заявив Хабіб. Також Нурмагомедов пригадав бій з Глейсоном Тібуа у далекому 2012 році. Третій складний бій Хабіба був з Дастіном Пор'є. Тоді вперше на поєдинку був присутній його старший брат, було багато родичі та близьких йому людей. Росіянин розумів, яка відповідальність лежить на його плечах. Бій проти Джастіна Гейджі став останнім для Хабіба Нурмагомедова. Росіянин здобув 29 перемогу у кар'єрі та заявив, що ця звитяга стала останньою для нього у клітці. Смерть батька та водночас тренера Абдулманап Нурмагомедов стала причиною такого рішення бійця з Росії. Мати попросила Хабіба більше не проводити бої. Вона не хотіла бачити бої сина в октагоні без батька. Своє слово Нурмагомедов-молодший дотримав. Для Нурмагомедова цифра "30-0" – це мрія його померлого батька і тренера Абдулманапа Магомедовича. Схоже, цього результату тепер вже ніхто не побачить. Хоча президент UFC Дейна Уайт вірить, що після відпочинку Нурмагомедов повернеться за цією 30-тою перемогою. Сам Хабіб заявив, що не збирається повертатись у клітку для 30-ї перемоги через брак мотивації.