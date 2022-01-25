Впав та не рухався: чилійський боксер відправив свого суперника у жахливий нокаут – відео удару
25 січня 2022 , 17:11Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В чилійському Коп’яно відбувся вечір боксу. Подія запам'яталася фантастичним нокаутом.
Боксер нокаутував суперника на прізвисько Нокаут
У поєдинку Чилійський боксер Едуардо Сулета нокаутував аргентинця Хосе Ігнасіо Бальседо на прізвисько Нокаут.
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Формат бою передбачав вісім рандів. Проте поєдинок завершився дещо раніше. Бальседо опинився в нокауті в сьомій трихвилинці.
Аргентинський боксер пропустив потужний удар в щелепу та опинився на канвасі, після чого ще довгий час не міг підвестися.
Відео потужного удару
Для Сулета це п'ята перемога в кар'єрі, він не програв ще жодного поєдинку. На боксера на прізвисько Нокают ця поразка була четвертою.