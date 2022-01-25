Боксер нокаутировал соперника по прозвищу Нокаут

В поединке чилийский боксер Эдуардо Сулета нокаутировал аргентинца Хосе Игнасио Бальседо по прозвищу Нокаут.

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Формат боя предусматривал восемь раундов. Но поединок завершился несколько раньше. Бальседо оказался в нокауте в седьмой трехминутке.

Аргентинский боксер пропустил мощный удар в челюсть и оказался на канвасе, после чего еще долгое время не мог подняться.

Видео мощного удара

Для Сулета это пятая победа в карьере, он не проиграл еще ни одного поединка. У боксера по прозвищу Нокаут это поражение было четвертым.