Впав без свідомості: бельгієць безжалісно нокаутував суперника на чемпіонаті світу – відео

Гарним нокаутом завершився поєдинок бельгійського боксера Віктора Скелстраете з узбецьким опонентом Шохжахоном Абдуллаєвим на ЧС-2021, що проходить у Сербії. Суперники зустрілися на стадії 1/32 фіналу турніру у ваговій категорії до 86 кілограмів.

В 1/32 фіналу Скелстраете здобув дострокову перемогу в другому раунді. Бельгієць провів швидку серію ударів з ближньої дистанції, після чого руйнівним влучанням з правої в щелепу відправив Абдуллаєва на канвас.

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Рефері моментально зупинив бій, присудивши бельгійцю перемогу нокаутом. Своєю чергою, узбекистанський боксер ще довго не міг підвестися на ноги. Тільки завдяки допомозі рефері Абдуллаєв залишив межі рингу.

Відео нокауту

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