В 1/32 фіналу Скелстраете здобув дострокову перемогу в другому раунді. Бельгієць провів швидку серію ударів з ближньої дистанції, після чого руйнівним влучанням з правої в щелепу відправив Абдуллаєва на канвас.
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Рефері моментально зупинив бій, присудивши бельгійцю перемогу нокаутом. Своєю чергою, узбекистанський боксер ще довго не міг підвестися на ноги. Тільки завдяки допомозі рефері Абдуллаєв залишив межі рингу.
Відео нокауту
Що відомо про Україну на ЧС-2021
- У ваговій категорії до 86 кілограмів Україну представлявав Сергій Горсков. Виступи у цій вазі він припинив у першому ж раунді, поступившись представнику Киргизстану Еркіну Адилбеку.
- Україна вже втратила п'ятьох боксерів на чемпіонаті світу з боксу. Останнім зі списку став Цотне Рогава (понад 92 кг), що програв вірменину Давіду Чалояну.