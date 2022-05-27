Воюватиму до нашої перемоги, – колишній футболіст Карпат боронить Україну від окупанта

Доволі багато українських спортсменів змінили улюблену справу життя на службу в армії. Колишній оборонець Карпат Володимир Сениця воює проти окупантів.

Сениця: Сім'я, люди у підвалах ховаються, а тут такі заяви

25-річний український футболіст змінив захист клубу на цілої країни. Володимир Сениця, який служить у лавах "Правого сектора", висловив свою думку щодо "колег по цеху", які не взяли до рук зброю, а продовжили грати у футбол.

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Колишній оборонець львівських Карпат додав, що у військовій справі є свій адреналін та кайф, такий як можна відчути на футбольному полі: "Я думаю, що у футболі та у військовій справі є кайф, свій адреналін, задоволення, а зараз особливо, адже робиш на благо всієї України".

Сениця розкритикував гравців, які живуть ніби в їх країні немає війни. Володимир зізнався, що не розуміє гравців, які готові покинути Україну заради гри у футбол.

З ким я спілкуюся, то половині цього взагалі не потрібно: грають, відпочивають, адже гроші є. У нашому клубі дехто навіть казав, що поїде до Польщі грати футбол, адже я не розумію, як так можна. Сім'я, люди у підвалах ховаються, а тут такі заяви. Це дико,

– сказав Сениця.

Ексгравець "левів" розповів, коли повернеться до футболу. Володимир запевнив, що не вийде на футбольне поле до того часу, поки Україна не поверне собі Крим та Донбас.

Воюватиму я до кінця, до нашої перемоги, звільнення територій – Донбас та Крим,

– відповів футболіст.

Нагадаємо, що країну від ворога боронить чимало футболістів та тренерів – Андрія Богданов, Юрій Вернидуб, Ігор Бєланов, Олександр Алієв та інші. Останній запевнив, що не віддасть ворогу територію країни, де народились його діти.

Нещодавно стало відомо, що на передовій країну захищає колишній футболіст УПЛ Олександр Ситник.

Що відомо про Володимира Сеницю