Фонсека: Того, що вони отримують зараз, недостатньо
49-річний спеціаліст наляканий тими жахіттями, які 24 лютого принесли в Україну росіяни. Пауло Фонсека стоїть на боці українського народу, який мужньо відтісняє окупанта зі своєї країни.
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Наставник пригадав війну на Донбасі, яка триває ще з 2014 року. Фонсека розповів про декілька днів, які він провів у столиці країни. Паула додав, як складно покидав країну під час війни.
"Ми їхали 25 годин у тісному мікроавтобусі, щоб вибратися з країни, але це дрібниці у порівнянні з тим, що зараз відбувається з людьми в Україні. Чотири дні, які я провів там, люди не вірили, що до Києва прийшла війна. Про це знали у Донецьку та Луганську, але не в столиці", – розповів Фонсека.
Португальський наставник не розуміє, чому українці, які він назвав чудовими, зіткнулись зі смертю та болем, що принесла війна. Колишній тренер донецького Шахтаря звернувся до світової спільноти з проханням збільшити допомогу Україні, щоб остаточно зупинити геноцид українського народу.
З того часу ситуація погіршилася. Це так несправедливо, що відбувається з такими чудовими людьми. Вони просто хочуть миру, не більше. Ми більше не можемо допустити цих убивств. Це просто неможливо прийняти, цим безневинним людям потрібна допомога. Того, що вони отримують зараз, недостатньо,
– додав португалець.
Тренерська кар'єра Фонсеки в Україні
- Влітку 2016 року Пауло Фонсека став головним тренером донецького Шахтаря. До цього працював у португальській Бразі.
- Португальський фахівець провів у клубі три роки – до кінця червня 2019-го.
- Під керівництвом португальця "гірники" провели 139 матчів, у яких команда здобула 104 перемоги, розписала 17 мирових та зазнала 18 поразок.
- Влітку 2019 року змінив Шахтар та італійську Рому, якою керував до 30 червня 2021-го. В останньому сезоні-2020/2021 під керівництвом португальського фахівця "вовки" завершили виступ на сьомому місці у турнірній таблиці Серії А.
- На чолі українського гранда здобув сім трофеїв. З Фонсекою "гірники" тричі ставали чемпіонами України. Також тричі перемагали у Кубку країни та одного разу тріумфували у Суперкубку України.
- Наразі перебуває без клубу.