Один з найкращих голкіперів світу оголосив про завершення кар'єри
Джерело:Войцех Щенсний
Воротар збірної Польщі Войцех Щенсний вирішив повісити рукавички на цвях. Виступ на Євро-2024 став фінальною крапкою в яскравій кар'єрі зіркового футболіста.
Про непросте рішення Войцех Щенсний повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. 34-річний легендарний голкіпер досить несподівано завершив кар'єру.
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Щенсний попрощався з професійним футболом
Титулований футболіст у зверненні розповів, як у червні 2006 року покинув рідну Варшаву, щоб приєднатися до лондонського Арсеналу. Видатний спортсмен реалізував свою мрію, граючи з найкращими гравцями світу. Войцех віддав 18 років життя улюбленій грі мільйонів. Проте настав час прощатися та приділити більше часу своїй родині.
У кожної історії є кінець, але в житті кожен кінець – це новий початок. Що принесе мені цей новий шлях, покаже тільки час. Але якщо останні 18 років і навчили мене чогось, так це того, що немає нічого неможливого, і, повірте мені, я буду мріяти про більше!,
– повідомив Щенсний.
Нагадаємо, що останнім турніром для Войцеха Щенсного став чемпіонат Європи-2024 в Німеччині. У складі збірної Польщі голкіпер відіграв два матчі групового раунду: з Нідерландами (1:2) та Австрією (1:3).
Влітку Щенсний залишив туринський Ювентус в статусі вільного агента. В італійському клубі поляк провів останні сім років кар'єри.
Головні здобутки легендарного голкіпера
- Войцех Щенсний – вихованець варшавської Легії та лондонського Арсеналу.
- До складу "канонірів" поляк приєднався в 2006 році. Загалом за Арсенал Войцех зіграв 181 матч.
- Також Щенсний захищав кольори Брентфорда, Роми та Ювентуса.
- У складі Арсеналу голкіпер виграв два Кубки Англії (2014, 2015) та один Суперкубок Англії (2014).
- Разом з Ювентусом тричі ставав чемпіоном Серії А (2017/18, 2018/19, 2019/20), тричі вигравав Кубок Італії (2018, 2021, 2024) та двічі Суперкубок Італії (2018, 2020).
- У складі збірної Польщі зіграв на чотирьох чемпіонатах Європи (2012, 2016, 2020 та 2024) та двох чемпіонатах світу (2018 та 2022). Загалом у кольорах "Кадри" він провів 84 матчі.