Про непросте рішення Войцех Щенсний повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. 34-річний легендарний голкіпер досить несподівано завершив кар'єру.

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Щенсний попрощався з професійним футболом

Титулований футболіст у зверненні розповів, як у червні 2006 року покинув рідну Варшаву, щоб приєднатися до лондонського Арсеналу. Видатний спортсмен реалізував свою мрію, граючи з найкращими гравцями світу. Войцех віддав 18 років життя улюбленій грі мільйонів. Проте настав час прощатися та приділити більше часу своїй родині.

У кожної історії є кінець, але в житті кожен кінець – це новий початок. Що принесе мені цей новий шлях, покаже тільки час. Але якщо останні 18 років і навчили мене чогось, так це того, що немає нічого неможливого, і, повірте мені, я буду мріяти про більше!,

– повідомив Щенсний.

Нагадаємо, що останнім турніром для Войцеха Щенсного став чемпіонат Європи-2024 в Німеччині. У складі збірної Польщі голкіпер відіграв два матчі групового раунду: з Нідерландами (1:2) та Австрією (1:3).

Влітку Щенсний залишив туринський Ювентус в статусі вільного агента. В італійському клубі поляк провів останні сім років кар'єри.

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