Воїн, який відповідає за свої слова, – Уайлдер заявив, що хоче провести бій з Усиком

Деонтей Уайлдер планує побити Тайсона Ф'юрі й забрати в британця титул чемпіона світу за версією WBC. Опісля амбітний американець хоче зустрітися з Олександром Усиком.

Уайлдер: Хочу побитися з Усиком

36-річний Уайлдер планує провести з Усиком бій за звання абсолютного чемпіона світу. Українець після перемоги над Ентоні Джошуа утримує три основні титули – WBO, WBA, IBF.

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Я однозначно хочу побитися з Усиком. Мені подобається те, що він говорить. Чув, як він передбачив, що я нокаутую Ф'юрі. Він також сказав, що нокаутує Джошуа в реванші. Усик хоче побитися за всі титули, тому що він старший,

– сказав Деонтей.

Американець зазначив, що Усик – людина честі, тому стримає слово. Деонтей заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з 34-річним українцем.

"Усик – людина честі. Він стримає своє слово. Багато людей беруть пояс і починають розважатися. Я вважаю, що Усик – воїн, який відповідає за свої слова. З нетерпінням чекаю мого бою з Усиком", – розповів Уайлдер.

На завершення боксер додав, що завершить кар'єру тільки після того, як стане абсолютним чемпіоном світу.

Я можу завершити кар'єру лише тоді, коли залишиться один чемпіон, одне обличчя, одне ім'я,

– резюмував Уайлдер.