Воїн, який відповідає за свої слова, – Уайлдер заявив, що хоче провести бій з Усиком
Джерело:Behind The Gloves
Деонтей Уайлдер планує побити Тайсона Ф'юрі й забрати в британця титул чемпіона світу за версією WBC. Опісля амбітний американець хоче зустрітися з Олександром Усиком.
Уайлдер: Хочу побитися з Усиком
36-річний Уайлдер планує провести з Усиком бій за звання абсолютного чемпіона світу. Українець після перемоги над Ентоні Джошуа утримує три основні титули – WBO, WBA, IBF.
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Я однозначно хочу побитися з Усиком. Мені подобається те, що він говорить. Чув, як він передбачив, що я нокаутую Ф'юрі. Він також сказав, що нокаутує Джошуа в реванші. Усик хоче побитися за всі титули, тому що він старший,
– сказав Деонтей.
Американець зазначив, що Усик – людина честі, тому стримає слово. Деонтей заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі з 34-річним українцем.
"Усик – людина честі. Він стримає своє слово. Багато людей беруть пояс і починають розважатися. Я вважаю, що Усик – воїн, який відповідає за свої слова. З нетерпінням чекаю мого бою з Усиком", – розповів Уайлдер.
На завершення боксер додав, що завершить кар'єру тільки після того, як стане абсолютним чемпіоном світу.
Я можу завершити кар'єру лише тоді, коли залишиться один чемпіон, одне обличчя, одне ім'я,
– резюмував Уайлдер.
- Уже в ніч з 9 на 10 жовтня Уайлдер у Лас-Вегасі (США) проведе бій проти Тайсона Ф'юрі. Боксери втретє зустрінуться у ринзі.
- Перший бій між бійцями відбувся у 2018 році й завершився нічиєю. На початку 2020 року Тайсон достроково здолав Уайлдера.