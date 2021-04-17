Чи зможе Ворскла дати бій Зорі в боротьбі за третє місце: прогноз

У суботу, 17 квітня, відбудеться матч, в якому може визначитися доля бронзових нагород чемпіонату України. В Полтаві зіграють місцева Ворскла та луганська Зоря.

Зоря майже втратила шанси в боротьбі за друге місце в турнірній таблиці. Тож луганська команда зосередиться на тому, щоб втримати третє місце. Адже воно дасть можливість зіграти в Лізі Європи.

До теми Хто переможе в українському "Ель Класіко" – Шахтар чи Динамо: прогноз

На це ж місце претендує і Ворскла. Хоча команда поки на п'ятому місці, і від Зорі відстає на чотири очки. Так ще у в луганців матч в запасі.

Але перемога в цьому матчі якщо і не виведе Ворсклу одразу на третє місце, то все ж таки "закрутить" боротьбу за бронзові нагороди. Адже цим може скористатися Десна, яка поки четверта.

Тут варто додати, що в Зорі в середу, 21 квітня, на Зорю очікує важкий матч півфіналу Кубка України проти Олександрії.

Попри це, у Favbet вважають, що в Зорі більше шансів на перемогу в цьому матчі. Коефіцієнт на звитягу луганців – 2,01. На те, що Ворскла не лише дасть бій, але й виграє в домашньому поєдинку – 3,95. Нічия у цьому матчі оцінена в 3,3.

Перший матч між цими командами закінчився без забитих голів. Але в останніх п'яти іграх обидві команди проводили матчі із забитими голами (правда інколи це були лише голи у їх ворота). Хоча за винятком розгрому, який Зоря вчинила Львову (4:0), більше двох голів за матч у луганчан не було. У Ворскли ж теж без голепаду – лише Олімпік пропустив тричі.

Тож експерти не очікують, що і в цьому матчі буде багато голів. Так, ТБ 2,5 – аж 2,32. Більш ймовірним є ТБ 1,5 – 1,42. Або ж можна обрати ТМ 2,5 за 1,59.