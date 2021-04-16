Українське дербі

Шахтар та Динамо обіймають перші дві позиції у таблиці УПЛ. Кияни лідирують у чемпіонаті, випереджаючи "гірників" на 7 очок. Перемога донецького клубу дозволить наблизитись майже впритул до команди Мірчі Луческу.

До теми Циганков зможе зіграти проти Шахтаря

В останньому турі Динамо у більшості переграло Дніпро-1 у Києві з рахунком 2:0. Підопічні Луїша Каштру розгромили Маріуполь 0:3.

Зустріч команд у першому колі завершилася розгромною перемогою донеччан 3:0. Голами відзначались Жуніор Мораес, Маркос Антоніо та Алан Патрік.

Всього в історії УПЛ Динамо і Шахтар провели один проти одного 66 поєдинків, у яких краща статистика у донецької команди – 25 перемог. Кияни у своєму активі мають на одну звитягу менше – 24. Ще 17 зустрічей завершувались мировими.

Востаннє у рамках УПЛ столичний клуб обігравав принципового суперника ще в липні 2018 року, коли єдиний переможний гол у поєдинку забив Беньямін Вербич. Після чого у восьми матчах кияни здобули лише 2 очки.

Центральний матч 22 туру УПЛ Шахтар – Динамо відбудеться у суботу, 17 квітня. Стартовий свисток Катерини Монзуль пролунає о 19:30.

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Букмекери вагаються, кому віддавати перемогу у цій зустрічі. Невелика перевага таки на стороні Шахтаря – 2,04. На те, що Динамо зможе здобути першу звитягу над суперником із Донецька з 2018 року – 3,45. Нічия у цій зустрічі теж не є виключенням – 3,65.

Експерти вірять, що вболівальники побачать голи від обох команд – 1,80. З яким рахунком на табло може завершитись цей двобій? Мінімальна перемога "гірників" 1:0 оцінена найкращим коефіцієнтом – 7. На таку ж звитягу команди Луческу – 9,60.

Матчі між цими клубами завжди є дуже спекотні та з великою кількістю карток. Вилучення у зустрічі – 2,45.

Хто заб'є у поєдинку? За гостей з Києва своє прізвище на табло можуть записати Артем Бєсєдін та Віталій Буяльський – 2,65 та 3,20 відповідно. Лідер Динамо Віктор Циганков відновився після пошкодження та отримає можливість зіграти у важливому поєдинку. Не виключено, що румунський спеціаліст випустить Віктора з лавки для запасних. На гол у його виконанні можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,50.

Серед підопічних Каштру відзначитись результативними пострілами мають найкращі шанси Жуніор Мораес – 2,20. Також не слід списувати з авторів голів Манора Соломона – 2,95.