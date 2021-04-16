Заря почти потеряла шансы в борьбе за второе место в турнирной таблице. Поэтому луганская команда сосредоточится на том, чтобы удержать третье место. Ведь оно даст возможность сыграть в Лиге Европы.

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На это же место претендует и Ворскла. Хотя команда пока на пятом месте, и от Зари отстает на четыре очка. Так еще и у луганчан матч в запасе.

Но победа в этом матче если и не выведет Ворсклу сразу на третье место, то все же "закрутит" борьбу за бронзовые награды. Ведь этим может воспользоваться Десна, которая пока четвертая.

Здесь стоит добавить, что Зарю в среду, 21 апреля ждет тяжелый матч полуфинала Кубка Украины против Александрии.

Несмотря на это, в Favbet считают, что у Зари больше шансов на победу в этом матче. Коэффициент на победу луганчан – 2,01. На то, что Ворскла не только даст бой, но и выигрывает в домашнем поединке – 3,95. Ничья в этом матче оценена в 3,3.

Первый матч между этими командами закончился без забитых голов. Но в последних пяти играх обе команды проводили матчи с забитыми голами (правда иногда это были лишь голы в их ворота). Хотя за исключением разгрома, который Заря устроила Львову (4:0), больше двух голов за матч у луганчан не было. У Ворсклы ведь тоже без голопада – лишь Олимпик пропустил трижды.

Поэтому эксперты не ожидают, что и в этом матче будет много голов. Так, ТБ 2,5 – 2,32. Более вероятным является ТБ 1,5 – 1,42. Или же можно выбрать ТМ 2,5 за 1,59.