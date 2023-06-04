Ті спіткнулися, а ті вчинили подвиг: неочікуваний представник від України на єврокубковій арені

Фінальний тур сезону Української Прем'єр-ліги приніс низку іyтриг. Команди боролися за кожен клаптик турнірної таблиці.

Українські колективи провели 30-ий заключний тур місцевої першості. Команди до останнього боролися за єврокубкові місця, проте переможцем вийшла Ворскла, пише 24 Канал.

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З чимось вийшли ті, хто були сконцентровані до самого кінця

Від України на єврокубкову арену буде делеговано п'ять команд у наступному сезоні. Перший 4 квитки колективи уже завчасно закріпили за собою. Шахтар став чемпіоном України та разом з Дніпром-1, яке у останній момент зберегло "срібну" сходинку, відправилися у Лігу чемпіонів ("гірники" відразу у групу, а "спортклубівці" у кваліфікацію). Бронзовий призер змагань Зоря спробує свої сили у Лізі Європи (кваліфікація), а четверте Динамо вперше у своїй історії позмагається у Лізі конференцій (кваліфікація). Проте боротьба за останнє 5-у місце була пекельною.

Перевернули усе з ніг на голову

За крайній єврокубковий квиток та те, аби скласти киянам компанію у ЛК боролися відразу 3 колективи, а саме Олександрія, Ворскла та Кривбас. У найвигіднішій позиції була саме Олександрія, якій потрібно було всього перемогти одного з аутсайдерів чемпіонату Рух. "Містяни" з таким завданням не впорались та зіграли з "жовто-чорними" в нічию (0:0), оскільки львівський колектив,я кий виборов собі все ж місце в еліті, був надвмотивованим.

Відеоогляд матчу Рух – Олександрія:

Найважче завдання, напевне, стояло перед Кривбасом, який боровся з Дніпром-1. "Спортклубівці" намагалися все-таки потрапити у Лігу чемпіонів, тому віддавати свого не збиралися, а криворізький колектив не зміг здолати бажання дніпровської команди та поступився з рахунком 1:0.

А от Ворскла зібрала усі сили в кулак та продемонструвала свій бойовий характер у грі з чемпіоном України Шахтарем. Не варто вважати, що "гірники" не були вмотивованими на цей матч, оскільки на них чекала церемонія нагородження, а у ролі потерпілих на таке свято ніхто не бажає виходити. Проте полтавський колектив у меншості зміг здолати "кротів" (2:1) та завдяки необачності Олександрії виборов собі квиток у єврокубки. "Зелено-білі" розпочнуть свій шлях у Лізі конференцій з кваліфікаційного раунду.

Відеоогляд матчу Ворскла – Шахтар: