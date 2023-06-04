Українські колективи провели матчі 30-го туру місцевого елітного чемпіонату. Одні святкують свої звитяги, а Верес та Інгулець моляться за своє майбутнє, пише 24 Канал.

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Повинні бути переможці та лузери

Усі команди, які представлені в Українській Прем'єр-лізі 4-го червня відіграли заключний 30-ий тур чемпіонату, який розставив усі крапки над "і". Однойменним лідером української першості став донецький Шахтар, який ще достроково здобув "золото" змагань. У емоційній боротьбі Дніпро-1 все ж подолав Кривбас та зберіг другу сходинку елітного дивізіону, вперше вийшовши у Лігу чемпіонів. А от Зоря, не дивлячись на розгромну перемогу у останньому турі, залишилась з "бронзою".

Проте інтрига панувала не тільки на вершині турнірної таблиці, а в її низах. Українську Прем'єр-лігу достроково покинули Львів та Металіст, які зайняли дві останні сходинки чемпіонату та вилетіли з еліти на пряму. До того ж "золоті леви", скоріше за все, припинять своє існування після поточного сезону через невдачі, а тому їхнє місце у Першій лізі повинна зайняти інша команда (можливо, з Другої ліги).

Проте 13-е та 14-е місця чемпіонату України відправляє команди у стикові матчі за виживання з колективами, які просіли 3-ю та 4-у сходинку Першої ліги, тому клуби ще мали за що боротися, а кандидатів на "зону вильоту" за підсумками поточного сезону було чимало.

Драма на дні таблиці

Зокрема за виживання боролися Інгулець, Металіст 1925, Рух, Верес та навіть Минай з Чорноморцем. ІНгулець та Верес ще й мали очну зустріч у останньому турі УПЛ. Колективів до останнього супроводжував нічийний результат, що символізувало про те, що обидві команди залишаться у зоні вильоту, проте рівненська команда змогла забити гол та виграти матч (1:0).

Таким чином, у разі перемоги Динамо над Металістом 1925, Верес зберігав би прописку в УПЛ, та от харківський клуб вирвав "мирову" з киянами (1:1) і відібрав у "народного" колективу шанс залишитись у еліті. Рух ж зіграв в нічию з Олександрією, чого і вистачило, аби зі спокійною душею завершити сезон.

Відоогляд матчу Верес – Інгулець:

Відеоогляд матчу Металіст 1925 – Динамо:

Тому, у стикових матчах за право зіграти в УПЛ у наступному сезоні зіграють Верес та Інгулець. Рівненський колектив зійдеться у битві зі запорізьким Металургом, а петровський клуб – з черкаським ЛНЗ. Вирішальні поєдинки відбудуться 10-го та 14-го червня.