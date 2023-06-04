До останнього туру в УПЛ тривала боротьба між Дніпро-1 й Зорею за срібні та бронзові медалі. Також однією з інтриг залишалося, чи поб'є Артем Довбик рекорд Генріха Мхітаряна за найбільшою кількістю голів у сезоні УПЛ, пише 24 Канал.

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Минай Зоря 0:3

Голи: Русин, 8', 57', Батагов, 25'

Команда ж Патріка ван Леувена зробила все від себе залежне, щоб зіграти у кваліфікації найпрестижнішого турніру Європи. Ще в перші 25 хвилин луганська команда забила 2 швидкі голи завдяки результативним ударам Русина та Батагова. Наприкінці першого тайму Назарій міг робити дубль, але йому не вдалася реалізувати пенальті.

Утім, у другому таймі він таки зміг ще одного разу записати своє прізвище в протокол, що дозволило йому з 13 голами в УПЛ стати другим у списку бомбардирів, поступившися тільки Артему Довбику.

То ж, усе вирішувалося у паралельному матчі.

Дніпро-1 – Кривбас 1:0

Голи: Бланко, 73'

Підопічні Кучера в останньому турі мали зіграти не гірше за луганську Зорю, щоб відібратися до кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Дніпряни під кінець сезону сильно здали, а також мали кадрові проблеми через дискваліфікацію багатьох гравців за бійку у попередньому матчі проти Шахтаря. Ці фактори зійшлися, то ж до середини другого тайму здавалася, що команда втратить і "срібло". Але на 73-й хвилині дніпряни все ж таки знайшли свій момент і вже не відпустили суперника.

То ж, нарешті, ми знаємо переможця у дуелі між "Дніпро-1" та "Зорею". Уперше в історії "Дніпро-1" зіграє у кваліфікації Ліги чемпіонів! Артем Довбик не зміг побити рекорд, проте головне завдання його команда на сезон виконала, то ж Артем має бути задоволений.