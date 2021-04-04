Ворскла – Шахтар: хто покаже центральний матч туру УПЛ онлайн

У неділю, 4 квітня, Ворскла на власному полі прийме Шахтар. Переглянути цей матч можна буде по телебаченню, а також онлайн.

Матч між Ворсклою та Шахтарем стане центральним у 20-у турі УПЛ. Полтавська команда поки на четвертому місці та веде боротьбу із Зорею за третю сходинку. Шахтар же на другій сходинці та веде боротьбу за чемпіонство з Динамо. Одна з цих команд втратить очки в цьому матчі. Матч першого кола між цими командами закінчився внічию 1:1.

До теми Ворскла спробує засмутити Шахтар: прогноз на матч чемпіонату України

Матч Ворскла – Шахтар розпочнеться о 17:00. В Україні цей матч покаже канал "Футбол 1", Початок трансляції о 16:55. Перед тим в прямому ефірі каналу вийде програма "Тур Online", де експерти та запрошені гості даватимуть свої прогнози на цю гру.

Онлайн-трансляція матчу Ворскла – Шахтар доступна на відеосервісах Oll.tv та sweet.tv. Та на кожному з цих сервісів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.