Донецький Шахтар дозволив Динамо відірватися на 7 очок. Тепер "гірники" не мають права на помилку. Однак 4 квітня Шахтаря чекає непростий матч проти Ворскли у рамках 20 туру УПЛ.

Шахтар за останні 5 матчів у чемпіонаті України зазнав аж двох поразок. Через невдачі поблизу "гірників" у турнірній таблиці перебуває Зоря. Щоправда, луганці також дозволили собі двічі втратити очки.

До речі Шахтар зробив пропозицію 17-річному таланту Інтернасьонала: сума трансферу

Один бал у таблиці розділяє Ворсклу та Зорю. Відтак, полтавцям вкрай важливо брати бодай якісь очки у протистоянні з Шахтарем. Це дозволить Ворсклі поборотися за "бронзу" УПЛ.

Ворскла – Шахтар: прогноз Favbet

Шахтар має негативну серію у матчах з Ворсклою. Донеччани не можуть здолати команду Юрія Максимова дві гри поспіль. У першому колі УПЛ сезону-2020/2021 команди розійшлися миром 1:1. У попередньому сезоні Ворскла перемогла вдома з рахунком 1:0.

Очевидно, що Шахтар налаштований взяти реванш. Перемогу донеччан у матчі з Ворсклою оцінюють коефіцієнтом 1,39. Водночас на звитягу Ворскли у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 8,90. Якщо гра завершиться нічиєю – коефіцієнт 4,55.

Шахтар наразі вкрай нестабільний і перебуває у кризі. Тому Ворскла має всі шанси здобути позитивний для себе результат – не програти.

Можна зробити ставку на подвійний шанс. Зокрема перемога або нічия Ворскли у матчі з Шахтарем оцінена коефіцієнтом 2,92.

Також у компанії Favbet пропонують солодкий коефіцієнт 2,26 на те, що обидві команди відзначаться забитими голами. У сезоні-2020/2021 оборона Шахтаря і Ворскли пропустила по 15 голів в УПЛ.

Поєдинок Ворскла – Шахтар відбудеться 4 квітня. Гра розпочнеться о 17:00.