В воскресенье, 4 апреля, Ворскла на собственном поле примет Шахтер. Посмотреть этот матч можно будет по телевидению, а также онлайн.

Матч между Ворсклой и Шахтером станет центральным в 20-м туре УПЛ. Полтавская команда пока на четвертом месте и ведет борьбу с Зарей за третью строчку. Шахтер же на второй строчке и ведет борьбу за чемпионство с Динамо. Одна из этих команд потеряет очки в этом матче. Матч первого круга между этими командами закончился вничью 1:1.

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Матч Ворскла – Шахтер начнется в 17:00. В Украине этот матч покажет канал "Футбол 1", Начало трансляции в 16:55. Перед этим в прямом эфире канала выйдет программа "Тур Online", где эксперты и приглашенные гости будут давать свои прогнозы на эту игру.

Онлайн-трансляция матча Ворскла – Шахтер доступна на видеосервисах Oll.tv и sweet.tv. И на каждом из этих сервисов доступ к трансляции платный и требует регистрации.