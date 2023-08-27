Два голи під копірку: Чорноморець несподівано поступився кризовій Ворсклі

Полтавська команда змогла заробити гандикап у першому таймі та не втратити його у другому. Голом та асистом за команду Скрипника відзначився Руслан Степанюк.

Ворскла – Чорноморець 2:1

Голи: Степанюк, 5, Юрченко, 45+1 – Пердута, 54.

У чемпіонаті України підійшла до завершення основна частина 5 туру УПЛ. Дві гри за участю Динамо та Дніпра-1 були перенесені через участь команд у єврокубках, пише 24 канал.

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В останньому матчі неділі полтавська Ворскла приймала одеський Чорноморець. Команда Романа Григорчука успішно почала сезон, вигравши 3 з чотирьох ігор. Полтавці ж навпаки стартували з двох поразок, після чого здолали Верес.

Чорноморцю давали більше шансів у звітному матчі, але перший тайм Ворскли вийшов відмінним. Команда Віктора Скрипника змогла зробити запас, забивши двічі.

Два голи-копії

Гостей підводила оборона, яка дуже високо піднімалась. Це давало можливість "зелено-білим" організовувати виходи сам-на-сам. Саме вони двічі і призвели до голів.

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Спочатку Кане відправив на результативне рандеву Степанюка, а перед перервою сам Руслан допоміг відзначитись Юрченку. Чорноморець захопив ініціативу у другому таймі і доволі швидко скоротив відставання.

Ворскла залишає зону вильоту

Після прострілу з флангу невдало під м'яч підставився Пердута, який записав на свій рахунок автогол. Низка замін давали надію Григорчуку на камбек, але зрештою оборони Ворскли встояла.

Таким чином, "зелено-білі" виграють вдруге поспіль та підіймаються на десяту сходинку. У свою чергу Чорноморець падає з другого на четверте місце. За тиждень одесити поїдуть в гості до Вереса, тоді як полтавці приймуть Олександрію.