Колос – Шахтар 0:2

Голи: Назарина, 25, Кащук, 45+2

Напередодні матчу ковалівці випереджали чемпіона України в турнірній таблиці. Тож "гірники" у звітному поєдинку зобов'язані були підтвердити свій статус гранда українського футболу, повідомляє 24 Канал.

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Шедевр від Криськіва та гольове чуття Кащука

Головний тренер Шахтаря Патрік ван Леувен здивував стартовим складом, випустивши з перших хвилин грузинського новачка Іраклі Азарова та вихованця академії Едуарда Козіка. Проте такий ризик виявився виправданим.

Вже в середині першого тайму "гірники" відкрили рахунок в матчі. Криськів та Сікан зробили все, щоб Назарині залишилося пробити по пустих воротах.

На 38-й хвилині першого тайму Шахтар залишився в меншості. Гочолейшвілі грубо зіграв проти Богданова та побачив перед собою червону картку.

На 2-й доданій хвилині першого тайму підопічні ван Леувена піймали ковалівців на контратаці. Геніальний пас Криськіва вивів на ворота Кащука, який забив свій другий гол за Шахтар.

Усі намагання команди Вишняка врятувати бодай очко завершилися нічим. Шахтар зумів зберегти переможний рахунок. З інших подій матчу варто відзначити повернення Судакова, який через операцію на апендициті пропустив старт чемпіонату.

У підсумку Шахтар набрав 11 балів у 5 матчах та очолив турнірну таблицю УПЛ.

Колос зазнав першої поразки в чемпіонаті. Ковалівці з 8 пунктами займають 5-й рядок таблиці.

Відеоогляд матчу Колос – Шахтар