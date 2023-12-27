Після завершення осінньої частини сезону в УПЛ полтавська Ворскла залишилась без тренера. "Зелено-білі" домовились про розрив контракту із Віктором Скрипником.

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Повернення Хацкевича в УПЛ?

Українець прийняв пропозицію очолити Металіст 1925. Наразі ж Ворскла залишається без тренера, але у ЗМІ потрапяють імена птенційних кандидатів.

Головним фаворитом на посаду називався екстренер полтавців Сергій Долганський. Втім, стало відомо, що Ворскла розглядає також кандидатуру Олександра Хацкевича.

Повідомляється що українець та білорус мають майже рівні шанси очолити Ворсклу. Керівницто обіцяє визначитись із новим наставником до Нового Року.

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Нагадаємо, що на зимову паузу полтавці пішли на сьомому місці. Команда набрала 23 бали та відстає від єврокубкової зони на дев'ять очок.

Досягнення Олександра Хацкевича