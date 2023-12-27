Після завершення осінньої частини сезону в УПЛ полтавська Ворскла залишилась без тренера. "Зелено-білі" домовились про розрив контракту із Віктором Скрипником.
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Повернення Хацкевича в УПЛ?
Українець прийняв пропозицію очолити Металіст 1925. Наразі ж Ворскла залишається без тренера, але у ЗМІ потрапяють імена птенційних кандидатів.
Головним фаворитом на посаду називався екстренер полтавців Сергій Долганський. Втім, стало відомо, що Ворскла розглядає також кандидатуру Олександра Хацкевича.
Повідомляється що українець та білорус мають майже рівні шанси очолити Ворсклу. Керівницто обіцяє визначитись із новим наставником до Нового Року.
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Нагадаємо, що на зимову паузу полтавці пішли на сьомому місці. Команда набрала 23 бали та відстає від єврокубкової зони на дев'ять очок.
Досягнення Олександра Хацкевича
- білорус був видатним гравцем Динамо, погравши за киян з 1996 по 2004 роки
- у складі "біло-синіх" Хацкевич виграв сім чемпіонств, чотири Кубка та один Суперкубок України
- в якості тренера Олександр очолював збірну Білорусі, київське Динамо, російський Ротор та Карміотіссу з Кіпру
- спеціаліст керував "біло-синіми" з 2017 по 2019 роки
- на чолі з Хацкевичем Динамо виграло два Суперкубки України, а також доходило до 1/8 фіналу Ліги Європи