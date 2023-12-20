Харківський клуб офіційно повідомив про призначення на посаду головного тренера досвідченого спеціаліста, який має досвід роботи в німецькому Вердері в Бундеслізі. Контракт із 54-річним фахівцем розрахований на три роки.

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Чергова тренерська зміна в УПЛ

До тренерського штабу Віктора Скрипника ввійдуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов, з якими він працював раніше у своїх попередніх клубах. До них доєднаються Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін, які були помічниками попереднього наставника в Металісті 1925 у нинішній кампанії.

Повідомляється, що Олег Голодюк, який виконував обов'язки головного тренера харківського клубу до зимової паузи також залишиться працювати у структурі Металіста 1925.

Зазначимо, що Металіст 1925 став третім українським клубом у тренерській кар'єрі Віктора Скрипника. Він з 2019 по 2022 рік працював у луганській Зорі, а Ворсклу очолював із липня 2022 року.

На чолі полтавської команди Віктор Скрипник взяв участь у 53 матчах, у яких його підопічні здобули 23 перемоги. Ворскла два сезони поспіль виступала у єврокубках, щоправда, обидва рази завершувала участь у змаганнях після першого ж раунду кваліфікації.

Довідка. Після закінчення першої частини УПЛ-2023/2024 Металіст 1925 посідає дванадцяте місце в турнірній таблиці, Ворскла – сьоме.