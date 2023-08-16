Полтавська Ворскла два місяці не виплачує зарплатню своїм футболістам. Керівництво "зелено-білих" намагається втримати межу.

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Криза у всіх напрямках

Ворскла, яка у минулому сезоні зайняла 5-е місце в Українській Прем'єр-лізі, цього року дивує у негативному ключі. Спершу, полтавський колектив вилетів від грузинської Діли (4:3 за підсумками двох матчів) у другому кваліфікаційному раунді до Ліги конференцій, що дуже погано вплинуло на позицію України в таблиці кофіцієнтів УЄФА.

Наразі ж Ворскла перебуває на останній сходинці в українській еліті. Полтавський колектив програв дві стартові зустрічі, що, звичайно ж, є досить незвичним явищем для "зелено-білих". (поступилися Руху 4:1 та Зорі 1:2, а гра з Дінпром-1 була перенесена). Подейкували, що керівництво Ворскли може звільнити Віктора Скрипника (котрий не шукає виправдань, а приймає всі негаразди фактом), звинувативши в усіх невдачах саме тренера, проте знайшлась інша та більш реальніша проблема.

Діло в тому, що після матчу 2-го туру УПЛ проти Руха керівники "зелено-білих" пообіцяли колективу виплатити зарплату за травень, що було зроблено тільки 9-го серпня. Таким чином, наразі заборгованість перед футболістами складає 2 місяці. До того ж клуби УПЛ намагаються ходити тонким льодом, оскільки докладають зусиль, аби не доводити цей інтервал до 3 місяців, як інформувалось раніше.

Все через те, що при такому розмірі боргу гравці можуть звертатися зі скаргою на невиконання контрактних зобов'язань до Палати спорів Української асоціації футболу, що згодом може призвести до розриву контракту в односторонньому режимі.