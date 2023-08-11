УЄФА оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів єврокубкових турнірів. Дніпро-1 та Динамо зазнали поразок, що позначилося на місці України в таблиці коефіцієнтів.

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Україна ризикує втратити одне місце в Лізі чемпіонів

Дніпро-1 після вильоту з найпрестижнішого єврокубка потрапив до Ліги Європи, де зустрівся з чеською Славією, а київське Динамо вперше зіграло у Лізі конференцій, суперником був грецький Аріс. Обидва наші клуби поступилися, не забивши при цьому жодного м'яча. Дніпро-1 без шансів був розгромлений з рахунком 0:3, Динамо ж через пропущений гол із пенальті зазнав мінімальної поразки 0:1.

Таким чином Україна не набрала жодного бала в таблицю коефіцієнтів УЄФА, чим скористалася Норвегія, яка посунула нашу країну на небезпечне 15 місце. Воно все ще залишає за Україною п'ять клубів в єврокубках на сезон-2025/2026 (топ-2 зіграють у кваліфікації Ліги чемпіонів), але у разі втрати ще однієї позиції кількість клубів у найпрестижнішому турнірі зменшиться до одного.



Топ-20 країн у таблиці коефіцієнтів УЄФА / скриншот із kassiesa.net

Українські клуби в Єврокубках сезону-2023/2024

У груповій стадії єврокубків Україна матиме гарантовано два клуби. У ЛЧ зіграє донецький Шахтар, а Зоря буде представлена в ЛЄ або ЛК, усе вирішуватиметься у матчі плей-офф проти переможця пари Славія – Дніпро-1. Команда Кучера у разі вильоту від Славії, потрапить до плей-офф раунду Ліги конференцій, де зустрінеться з переможцем протистояння Лех – Спартак Трнава. Динамо ж, якщо пройде Аріс, то за можливість зіграти у групі третього за престижністю єврокубка змагатиметься з переможцем пари Нефтчі – Бешикташ. Ворскла у другому раунді кваліфікації вже вилетіла від грузинської Діли.

Довідка. Матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду відбудуться 17 серпня.