Віктор Скрипник зазначив, що його колектив заслужено поступився своєму опоненту. Головний тренер полтавців зазначив, що від його команди надто багато очікують, враховуючи нинішні обставини.

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Складно не погодитись

Ворскла вилетіли із цьогорічного розіграшу єврокубків, поступившись у двоматчевому протистоянні грузинській Ділі (4:3). Головний наставник "зелено-білих" не шукав жодних відмовок для своєї команди, зазначивши, що суперник взяв гору над полтавцями повністю заслужено. Ба більше, Скрипник спробував пригадати вболівальникам, що у нинішніх реаліях українським колективам складно демонструвати футбол високого класу. Взяти до уваги навтіь те, що команду покидають провідні гравці (зокрема, Таулант Сефері), а на їхнє місце ніхто не приходить.

По-перше, я хочу подякувати тим вболівальникам, які за нас вболівали і також хочу привітати команду суперника з проходом далі. Рахунок по грі. Ті очікування від Ворскли. Ми живемо в реаліях і знаємо, як нам важко. Ми ніколи не відрізнялися тим, що граємо яскраво, граємо як можемо. Ми терпимо, але завжди є людський чинник. Якась індивідуальна помилка веде до гола і це дуже прикро. Але, всупереч всьому, я хочу подякувати своїй команді за те, що вона билася і намагалася. Комплімент команді суперника, яка нас обіграла, а для нас це буде добрий урок, сказав Скрипник.

Наставник Ворскли відзначив, що такі ігри додадуть молодій команді чудового досвіду на майбутнє. Скрипник також закликав вболівальників не говорити докірливо, що повинна була команда зробити, сокільки "зелено-білі", на його думку, не грали для Ворскли та для себе, а для вболівальників полтавців.

Віктор також вдарився у психологію, зазначивши що у гравців була невпевненість припуститися вирішальної помилки, а також підкреслив, що якщо футболіст боїться помилитися – то завжди помилиться. Скрипник переконаний, що потрібно грати сміливо, навівши в приклад останні пів години першого матчу з Ділою (тоді полтавці забили два голи та виграли гру).

До речі. Діла у третьому кваліфікаційному раунді зустрінеться із кіпріотським АПОЕЛем. У тому ж раунді свій єврокубковий шлях цього сезону розпочне київське Динамо, яке зійдеться у битві із грецьким Арісом.

Нагадаємо, що на полтавську Ворсклу уже 6-го серпня чекає матч 2-го туру Української Прем'єр-ліги, де "зелено-білі" зустрінуться з львівським Рухом. Цей матч стане для команди першим матчем у сезоні в рамках чемпіонату України, оскільки поєдинок з Дінпром-1, який мав відбутися у першому турі, команди вирішили перенести через єврокубки.