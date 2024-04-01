"Йдіть і тренуйте команду": тренер Ворскли зірвався на журналіста після розгрому від Динамо
Джерело:ютуб-канал Ворскли
Сергій Долганський не стримався під час післяматчевої пресконференції після гри з Динамо. Тренеру Ворскли не сподобалось питання про пізні заміни у зустрічі.
Минулими вихідними в чемпіонаті України проходили матчі 22 туру УПЛ. В одній із ігор неділі полтавська Ворскла приймала претендента на чемпіонство київське Динамо.
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Тренер Ворскли наїхав на журналіста
Господарі вкрай невдало відіграли проти "біло-синіх", поступившись з рахунком 1:5. Після матчу у тренера Ворскли Сергія Долганського урвався терпець на пресконференції. Один із журналістів спитав наставника, чому той пізно почав робити заміни.
Долганський поставив йому зворотнє питання: "А якими замінами ми могли підсилити гру?". Той згадав про Ковталюка та Челядіна, які у підсумку допомогли забити Ворсклі гол престижу. Втім ця відповідь лише більше вибила тренера з колії.
Ну то йдіть і тренуйте команду. Розумієте, це ваша думка. Ви знаєте результат та відштовхуєтесь від нього своїми думками. У перерві рахунок був 0:1 за рівної гри в першому таймі. Ми пропустили цей гол з напівмоменту і при цьому ми мали гарні моменти для того, щоб забивати,
– відповів Долганський.
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Кар'єра Долганського у Ворсклі
Нагадаємо, що Сергій левову частку ігрової кар'єри віддав саме Ворсклі, награвши за неї більше 200 матчів. З нею він став переможцем Кубка України у 2009 році. Тренером полтавців Долганський був призначений в січні цього року.
У 2024 році Ворскла у п'яти матчах під його керівництвом двічі виграла та тричі програла. Команда з Полтави йде на сьомому місці, відстаючи від єврокубкової зони на 7 балів.