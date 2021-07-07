Ворскла буде судитися зі своїм футболістом

Полтавська Ворскла планує судитися із сенегальським захисником Пап-Альюном Н'Діає. Ворскла впевнена, що Н'Діає не дотримався умов контракту з клубом.

Н'Діає не визнає пункти контракту

Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак розповів про ситуацію з центральним захисником Пап-Альюном Ндіає. Він вважає, що клубу доведеться судитися з гравцем.

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З Альюном, думаю, закінчиться все судовими позовами. Є контракт. Ми вважаємо, що він чинний. Вони не визнають деякі його пункти. Якщо ми зайшли в спірну ситуацію, то рано чи пізно вона розрулиться судом. І він 100% буде, якщо ми не домовимося полюбовно. На сьогодні це позиція їхньої сторони. Його в клубі немає,

– сказав Лисак.

Спеціалізований портал Transfermarkt пише, що контракт сенегальця з Ворсклою закінчився 30 червня 2021.

Наприкінці червня стало відомо, що Ндіає не повернувся у розташування Ворскли з відпустки.

Зауважимо, що ЗМІ приписували інтерес до Ндіає турецьким клубам Бешикташ, Трабзонспор та Хатайспор.

Пап-Альюн Н'Діає став гравцем Ворскли у вересні 2019 року. За Ворсклу футболіст провів 40 матчів. Його вартість оцінюють у 900 тисяч євро.