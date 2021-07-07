Н'Диае не признает пункты контракта
Вице-президент Ворсклы Олег Лысак рассказал о ситуации с центральным защитником Пап-Альюном Н'Диайе. Он считает, что клубу придется судиться с игроком.
Кстати Нападающий Динамо официально перешел в испанский Эйбар
С Альюном, думаю, закончится все судебными исками. Есть контракт. Мы считаем, что он действующий. Они не признают некоторые его пункты. Если мы зашли в спорную ситуацию, то рано или поздно она разрулится судом. И он 100% будет, если мы не договоримся полюбовно. На сегодня это позиция их стороны. Его в клубе нет,
– сказал Лысак.
- Специализированный портал Transfermarkt пишет, что контракт сенегальца с Ворсклой истек 30 июня 2021 года.
- В конце июня стало известно, что Н'Диайе не вернулся в расположение Ворсклы из отпуска.
- Заметим, что СМИ приписывали интерес к Н'Диайе турецким клубам Бешикташ, Трабзонспор и Хатайспор.