Н'Діає не визнає пункти контракту
Віцепрезидент Ворскли Олег Лисак розповів про ситуацію з центральним захисником Пап-Альюном Ндіає. Він вважає, що клубу доведеться судитися з гравцем.
До речі Нападник Динамо офіційно перейшов в іспанський Ейбар
З Альюном, думаю, закінчиться все судовими позовами. Є контракт. Ми вважаємо, що він чинний. Вони не визнають деякі його пункти. Якщо ми зайшли в спірну ситуацію, то рано чи пізно вона розрулиться судом. І він 100% буде, якщо ми не домовимося полюбовно. На сьогодні це позиція їхньої сторони. Його в клубі немає,
– сказав Лисак.
- Спеціалізований портал Transfermarkt пише, що контракт сенегальця з Ворсклою закінчився 30 червня 2021.
- Наприкінці червня стало відомо, що Ндіає не повернувся у розташування Ворскли з відпустки.
- Зауважимо, що ЗМІ приписували інтерес до Ндіає турецьким клубам Бешикташ, Трабзонспор та Хатайспор.