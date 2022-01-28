Воротарю збірної Бразилії двічі скасували червоні картки за матч, його візаві вилучили одразу

Матч між збірним Еквадору та Бразилії міг стати унікальним. Адже в цій грі обоє воротарів отримали червоні картки.

Еквадор бореться за потрапляння на чемпіонат світу. 27 січня команда на власному полі приймала Бразилію, яка вже гарантувала собі путівку на Мундіаль.

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Два вилучення за 20 хвилин

Та вже на початку зустрічі для господарів розпочалися проблеми. На 6-й хвилині Каземіро забив гол. А на 15-й хвилині вони залишилися в меншості після того, як голкіпера Домінгеса було вилучено. Він отримав пряму червону картку, коли у стрибку ногами вперед шипами влетів в шию Куньї. Після перегляду VAR арбітр вилучив воротаря.

Та радість бразильців була не довгою, бо вже на 20-й хвилині команди опинилися в рівних складах. Емерсон Роял, зірвав атаку суперника ударом поміж ніг, за що отримав жовту картку, яка була для нього другою в цьому матчі. Перше попередження він отримав ще на першій хвилині зустрічі.

Перше "вилучення" Аллісона

А на 31-й хвилині вже Бразилія могла залишитися в меншості. Воротар Аллісон за медами штрафного теж зіграв високо ногами. І влетів в голову супернику. Арбітр одразу показав йому червону картку. Та після перегляду VAR відмінив своє рішення – лише жовта картка. Причина в тому, що голкіпер першим був на м'ячі та встиг його вибити.

Після цього команди створили декілька моментів. Арбітр навіть скасував гол Еквадору після перегляду відеоповтору. А також відмінив своє рішення про призначення пенальті у ворота Бразилії.

Та на 75-й хвилині Торрес таки забив гол і зрівняв рахунок в матчі.

Друге "вилучення" Аллісона

У компенсований час арбітр знову вилучив з поля Аллісона. І знову голкіпер зіграв дещо грубо. Тільки цього разу кулаками у власному штрафному майданчику. І знову призначення пенальті, Вилучення Аллісона (друга жовта картка в матчі), суперечки з арбітром та допомога VAR. І знову відеоповтор врятував бразильців – голкіпер хоч і влучив кулаками в голову супернику, але першим був на м'ячі. Тож жовту картку відмінили, а пенальті – скасували.

Матч так і закінчився внічию 1:1.

Відеоогляд матчу Еквадор – Бразилія