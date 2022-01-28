Эквадор борется за попадание на чемпионат мира. 27 января команда на своем поле принимала Бразилию, которая уже гарантировала себе путевку на Мундиаль.

Заслуживающее внимания Нигерия и Кот-д'Ивуар сенсационно вылетели из Кубка Африки: кто теперь фаворит турнира

Два удаления за 20 минут

Но уже в начале встречи для хозяев начались проблемы. На 6-й минуте Каземиро забил гол. А на 15-й минуте они остались в меньшинстве после того, как голкипер Домингес был изъят. Он получил прямую красную карточку, когда в прыжке ногами вперед шипами влетел в шею Куньи. После просмотра VAR арбитр удалил вратаря.

Но радость бразильцев была не долгой, потому что уже на 20-й минуте команды оказались в равных составах. Эмерсон Роял, сорвал атаку соперника ударом между ног, за что получил желтую карточку, которая была для него второй в этом матче. Первое предупреждение он получил еще на первой минуте встречи.

Первое "удаление" Аллисона

А на 31-й минуте уже Бразилия могла остаться в меньшинстве. Вратарь Аллисон за пределами штрафного тоже сыграл высоко ногами. И влетел в голову сопернику. Арбитр сразу показал ему красную карточку. Но после просмотра VAR отменил свое решение – только желтая карточка. Причина в том, что голкипер первым был на мяче и успел его выбить.

После этого команды создали несколько моментов. Арбитр даже отменил гол Эквадора после просмотра видеоповтора. А также отменил свое решение о назначении пенальти в ворота Бразилии.

Но на 75-й минуте Торрес таки забил гол и сравнял счет в матче.

Второе "удаление" Аллисона

В компенсированное время арбитр снова удалил с поля Аллисона. И снова голкипер сыграл несколько грубо. Только на этот раз кулаками в собственной штрафной. И снова назначение пенальти, удаление Аллисона (вторая желтая карточка в матче), споры с арбитром и помощь VAR. И снова видеоповтор спас бразильцев – голкипер хоть и попал кулаками в голову сопернику, но первым был на мяче. Поэтому желтую карточку отменили, а пенальти – отменили.

Матч так и закончился вничью 1: 1.

Видеообзор матча Эквадор – Бразилия