Воротарю Динамо зроблять операцію на обличчі після зіткненням з суперником

Воротар київського Динамо Руслан Нещерет буде змушений пропустити частину підготовки до нового сезону. Йому знадобиться операція.

Руслан Нещерет отримав травму в товариському матчі з норвезькою командою Буде/Глімт в четвер, 27 січня. Він провів на полі трохи більше 10 хвилин, вийшовши на заміну у другому таймі. І в ігровому епізоді суперник влучив ногою йому в обличчя, коли намагався дістатися до м'яча.

Нещерет одразу покинув поле за допомогою медиків.

Детальніше Воротарю Динамо розбили обличчя ударом ногою під час матчу – він не зміг продовжити гру: відео

Ввечері 27 січня Динамо повернулося зі зборів до Києва. А Нещерет одразу відправився до лікарні.

"Після прильоту до Києва ми провели додаткове обстеження, яке показало, що Руслан має перелом кісток носа зі зміщенням. На першу половину дня п'ятниці заплановано закриту операцію з відновлення конгруентності кісток носа, тобто їхнього відповідного положення", – розповів старший лікар першої команди Андрій Шморгун.

Точний термін відновлення футболіста поки невідомий. Однак точно можна стверджувати, що на другий збір команди в Туреччині він не відправиться, а відновлюватиметься в Києві.

"Після цього за його станом подивимося, як буде проходити подальше відновлення і тоді вже можна буде визначитися з остаточними термінами його повернення на поле", – додав Андрій Шморгун.

20-річний Нещерет в цьому сезоні за основну команду Динамо не виступав, лише декілька разів потрапивши до заявки на гру.

Однак він є одним з основних голкіперів молодіжної збірної України.