Інтер уже встиг узгодити особистий контракт з Анатолієм Трубіним. Італійському колективу залишилось домовитись з Шахтарем.

Варте уваги Трубіну слід понервувати: Інтер зацікавився чемпіоном світу з АПЛ

Найвигідніший варіант

Трансферна сага українського голкіпера стрімко розвивається. Міланський клуб уже закрив усі індивідуальні питання з Анатолієм Трубіним. Перспективний воротар підписав контракт зі "зміями" на 5 років, у якому прописано, що українець отримуватиме 1,8 мільйона євро на рік у новій команді. Наразі Інтер сфокусований на тому, аби домовитись із Шахтарем щодо суми трансферу. Раніше повідомлялося, що "гірники" повісили на Трубіна серйозний цінник, вимагаючи від "нерадзуррі" 40 мільйонів євро за свого таланта.

Тепер ж "кроти" трішки вгамувалися і готові зійтися на сумі в 15 мільйонів євро. Така поблажка все ще не влаштовує міланський колектив, оскільки вони жадають закрити трансфер українця за 10 мільйонів євро. Проте Інтер все ж спробує придобритися до Шахтаря, оскільки міланці готові пообіцяти "гірникам" додаткові бонуси або ж відсоток з наступного продажу Анатолія.

Не одним Трубіним

Проте, якщо "нерадзуррі" все ж не вдасться домовитись із "кротами", то Інтер відкриє свій список альтернатив Трубіну, який у італійського клубу не малий. Зокрема, міланський клуб готовий перемкнутися на трансфер Марко Карнесеккі, який належить Аталанті, а минулий сезон відіграв за Кремонезе на правах оренди. Та от тут випливає перевага Трубіна над іншими представниками. Карнесеккі – італієць, тому Інтер не матиме податкових пільг, а Анатолію, як іноземцю, можуть списати половину податків на зарплатню.

Також "змії" готові розглянути кандидатури 32-річного Кевіна Траппа із Айнтрахта та 36-річного Кейлора Наваса із ПСЖ, який минулий сезон провів в оренді у Ноттінгем Форест, проте і ці голкіпери поступаються в певних нюансах українцю. Досвідчені голкіпери вимагатимуть значно більшої зарплатні, аніж Трубін, а також Інтер втратить перспективу у майбутньому перепродати даних голкіперів за приємну суму, зважаючи на їхній вік.

Нагадаємо. "Нерадзуррі" готові придбати відразу двох голкіперів, аби організувати у колективі якісну конкуренцію, оскільки нинішніх два воротаря команди (Анде Онана та Самір Хандановіч), скоріше за все, покинуть клуб влітку. Таким чином, окрім Анатолія Трубіна Інтер кинув око ще на іменитого голкіпера, який ускладнить життя українцю в Італії.