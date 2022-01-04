Воротар збірної Росії назвав Бубку та Блохіна найкращими російськими спортсменами

Голкіпер збірної Росії Андрій Луньов розповів ким захоплюється з російських спортсменів. Виявилося, що футболіст не надто добре знається у світі спорту.

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Луньов в коментарі для видання Werkself Magazin назвав топ-спортсменів з Росії. Проте певно через брак знань він до цього списку додав двох українців.

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Голкіпер збірної Росії назвав Сергія Бубку та Олега Блохіна "найвеличнішими російськими спортсменами".

"У Росії її є велика кількість великих спортсменів, тому важко виділити одного. Але якщо я маю назвати когось, то це Олександр Овєчкін, який виграв Кубок Стенлі у складі "Вашингтон Кепіталз" і безперечно є одним із найкращих хокеїстів усіх часів. У дитинстві мені подобалося дивитися Олімпійські ігри, і стрибун із жердиною Сергій Бубка, природно, також є одним із кумирів", – сказав російський воротар

Голкіпер висловив своє захоплення щодо колишніх російських футболістів, зокрема згадав про Лева Яшина та Ріната Дасаєва. Також до його рейтингу ексгравців Росії незрозумілим чином потрапив і Олег Блохін.

На жаль, Яшин помер у 1990 році, за рік до мого народження. Пізніше враження на мене як на воротаря справив Рінат Дасаєв, але також було багато великих польових гравців, таких як Олег Блохін,

– сказав Луньов.

Андрій Луньов народився у 1991-му році, тобто він бачив виступи Бубки на Олімпійських іграх під синьо-жовтим прапором. А коли російський голкіпер підростав, то Блохін тренував збірну України.