Решил переписать историю

Лунев в комментарии для издания Werkself Magazin назвал топ-спортсменов из России. Однако вероятно из-за нехватки знаний он к этому списку добавил двух украинцев.

Читайте также Экс-футболист сборной Украины поздравил российских коллег видео с Путиным

Голкипер сборной России назвал Сергея Бубку и Олега Блохина "величайшими российскими спортсменами".

"В России есть большое количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" и бесспорно являющийся одним из лучших хоккеистов всех времен. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, также является одним из кумиров", – сказал российский вратарь

Голкипер выразил свое восхищение в отношении бывших российских футболистов, в частности вспомнил о Льве Яшине и Ринате Дасаеве. Также в его рейтинг экс-игроков России непонятным образом попал и Олег Блохин.

К сожалению, Яшин умер в 1990 году, за год до моего рождения. Позже впечатление на меня как на вратаря произвел Ринат Дасаев, но также было много крупных полевых игроков, таких как Олег Блохин,

– сказал Лунев.

Интересно. Андрей Лунев родился в 1991-м году, то есть он видел выступления Бубки на Олимпийских играх под сине-желтым флагом. А когда российский голкипер подрастал, то Блохин тренировал сборную Украины.